‘Geniş Aile’nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber! Hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyordu

Ekol TV’den Dilara Şahin'in haberine göre, Geniş Aile'de dizisinde Cevahir karakterine hayat veren Ufuk Özkan’ın eski eşiyle yaşadığı nafaka krizi yüzünden intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. Özkan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Aslen Samsunlu olup, babası Samsun'un Tekkeköy ilçesinden Çerkes kökenli, annesi ise Trabzon'un Of ilçesinden. Almanya'da doğup büyüyen Özkan, 12 yaşında ailesiyle Türkiye'ye kesin dönüş yaptı ve Türkçe konuşma zorluğu nedeniyle ortaokul eğitimine 5. sınıftan başladı.

Kardeşi Umut Özkan da oyuncu olarak tanınıyor. Eğitimine Samsun Belediye Konservatuvarı'nda başlayan Özkan, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak devam etti.

Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yaptı ve Asuman Dabak Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. İyi derecede Almanca ve İngilizce biliyor. Televizyon kariyerine 2005 yılında "Ölümsüz Aşk" dizisiyle adım attı, "Emret Komutanım" dizisinde Terliksi Vedat karakterini canlandırdı. 2009-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Geniş Aile" dizisinde Cevahir rolüyle büyük ün kazandı, bu rolü sinema filmleriyle de sürdürdü.

Tiyatroda ise "Vanilyalı İlişkiler", "Şahane Düğün", "Lüküs Hayat" gibi oyunlarda sahne aldı. Özel hayatında, 2005 yılında Anadolu Ateşi dansçısı Nazan Güneş ile evlendi. 2008 doğumlu Eren adında bir oğlu oldu. Çift, 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandı. 2023 yılında karaciğer sirozu teşhisi kondu.