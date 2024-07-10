Geniz eti büyümesi çocuklarda ciddi sorunlara yol açabilir

Geniz eti, burun boşluğunun arka kısmında bulunan ve bağışıklık sisteminin bir parçası olarak görev yapan lenfoid doku olduğu biliniyor.

Adenoid olarak da bilinen geniz eti, özellikle çocukluk döneminde sıklıkla büyüyerek solunum problemlerine ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Geniz eti büyümesinin çocuklarda neden olabileceği problemleri, uzman görüşlerini ve bilimsel araştırmaları incelendi.

İşte detaylar...

Geniz Eti Büyümesi Belirtileri:

Burun tıkanıklığı ve ağızdan solunum

Horlama ve uyku apnesi

Kulak iltihaplanmaları (orta kulak iltihabı)

Ses kısıklığı ve genizden konuşma

Yüzde ve göz çevresinde şişlik

Yorgunluk ve halsizlik

Dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü

Geniz Eti Büyümesi ve Çocuklarda Oluşabilecek Sorunlar:

Uyku Problemleri: Geniz eti büyümesi, horlama ve uyku apnesine neden olarak çocuğun uyku kalitesini düşürür. Bu durum, yorgunluk, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü gibi problemlere yol açabilir.

Orta Kulak İltihaplanmaları: Geniz eti, östaki borusunu tıkayarak orta kulakta sıvı birikmesine ve orta kulak iltihaplanmalarına neden olabilir. Sık tekrarlayan iltihaplar, işitme kaybına yol açabilir.

Yüz ve Çene Gelişim Bozuklukları: Ağızdan solunum, yüz ve çene kemiklerinin gelişimini olumsuz etkileyerek yüksek damak, dar çene ve ortodontik problemlere neden olabilir.

Büyüme Geriliği: Uyku apnesi ve oksijen yetersizliği, büyüme hormonu salınımını etkileyerek büyüme geriliğine yol açabilir.

Gelişimsel Gecikmeler: Dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü gibi problemler, çocuğun dil ve konuşma gelişimini, sosyal becerilerini ve okul başarısını olumsuz etkileyebilir.

Uzman Görüşleri:

Uzman Kulak Burun Boğaz Doktoru Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman'a göre, geniz eti büyümesi, çocuklarda uyku apnesi, sık tekrarlayan kulak enfeksiyonları, kronik sinüzit, kronik öksürük gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, büyüme ve gelişme geriliği, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü gibi sorunlara da neden olabileceğini belirtmekte.

Prof. Dr. Uğur Çınar ise, geniz eti büyümesinin tedavisinde, medikal tedaviye yanıt alınamadığı durumlarda ameliyatla alınması gerektiğini vurgulamakta. Ameliyat, genel anestezi altında gerçekleştirilir ve geniz eti, özel aletlerle kazınarak çıkarılır. Çınar, ameliyat sonrası dönemin genellikle ağrısız olduğunu ve çocukların kısa sürede normal yaşantılarına dönebileceklerini ifade etmekte.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Gül Ersoy:

"Geniz eti büyümesi, çocukluk döneminde oldukça yaygın bir sorundur ve ihmal edilmemelidir. Uzun vadeli problemlere yol açabileceğinden erken teşhis ve tedavi önemlidir."

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ümit Kaan Tok

"Geniz eti büyümesi tanısı klinik bulgular ve endoskopik muayene ile konulur. Gerekli durumlarda bilgisayarlı tomografi de kullanılabilir."

Çocuk Psikolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Aslan:

"Uyku problemleri ve dikkat eksikliği gibi problemler yaşıyorsanız, çocuğunuzu bir uzmana götürmeniz ve geniz eti büyümesi ihtimalini değerlendirmeniz önemlidir."

Bilimsel Araştırmalar:

2023 yılında yapılan bir araştırmada, geniz eti büyümesi olan çocuklarda bilişsel işlevlerde ve dil gelişiminde gecikmeler gözlemlendiği belirtildi.

2022 yılında yapılan bir başka araştırmada ise geniz eti büyümesi olan çocuklarda uyku apnesi ve yorgunluk ile okul başarısı arasında negatif bir ilişki olduğu ortaya konuldu.

2021 yılında yapılan bir araştırmada ise geniz eti büyümesi ile yüz şekli bozuklukları arasında bir bağlantı olduğu gösterildi.