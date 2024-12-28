Genoa, Empoli'yi deplasmanda 2-1 yendi

Serie A’nın 19. haftasında Empoli ile Genoa, Stadio Carlo Castellani’de karşı karşıya geldi. İki ekip de sakatlıklar nedeniyle eksik bir kadroyla sahaya çıktı. Ev sahibi ekipte Mattia Viti, Pietro Pellegri ve Nicolas Haas gibi önemli isimler forma giyemezken, konuk Genoa’da Mario Balotelli, Ruslan Malinovskyi ve Junior Messias sahada yoktu.

Maçın ilk yarısı, her iki takımın savunma ve kaleci performanslarıyla dikkat çekti. Empoli’nin Liberato Cacace ile geliştirdiği atakta, Genoa kalecisi Nicola Leali’nin topu direkten döndürmesi ilk yarının en kritik anlarından biri oldu.

İKİNCİ YARIDA GELEN GOLLER

İkinci yarıya hızlı başlayan Genoa, 46. dakikada Milan Badelj’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşla öne geçti. Empoli’nin ise VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyı Sebastiano Esposito gole çeviremedi. Nicola Leali’nin kurtardığı penaltı, ev sahibi için büyük bir moral kaybı yarattı.

Genoa, Caleb Ekuban’ın 73. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Fabio Miretti’nin hazırladığı pozisyonda Ekuban, savunmadan önce topa dokunarak takımını rahatlattı. Ancak Empoli, 80. dakikada Sebastiano Esposito’nun kafa golüyle umutlandı. Anjorin’in ortasını iyi değerlendiren Esposito, skoru 2-1’e taşıdı.

ISMAJLİ, GENOA'YI İPTEN ALDI

Son dakikalarda Empoli’nin beraberlik çabaları sonuç vermedi. Morten Frendrup’un savunmada gösterdiği fedakar performans ve Ismajli’nin kritik müdahaleleri, Genoa’nın galibiyetini perçinledi. Bu sonuçla Genoa, puan tablosunda yükselirken, Empoli ise evinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.