Tereyağı alırken ambalajı incelediğinizde, yapay katkı maddeleri içermeyen ve doğal beslenen hayvanlardan elde edilen tereyağlarını ayırt edebilmek gerekiyor. Peki, gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Sahte tereyağı nasıl ayırt edilir?

GERÇEK TEREYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek tereyağı ile margarin veya tereyağı benzeri ürünleri ayırt etmek için birkaç belirleyici özellik bulunmaktadır. İşte gerçek tereyağını ayırt etmenize yardımcı olabilecek bazı ipuçları:

- Gerçek tereyağı genellikle doğal bir sarı renge sahiptir. Bu renk, tereyağının hayvanların doğal beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak içerdiği karotenoidlerden kaynaklanır. Sahte tereyağları genellikle daha soluk bir renge sahip olabilir.

- Gerçek tereyağı zengin, doğal bir süt tadına sahiptir. Saf tereyağının lezzeti genellikle yapay katkı maddeleri içermeyen, doğal bir tatta olacaktır.

- Gerçek tereyağı genellikle hoş bir süt kokusuna sahiptir. Sahte tereyağları veya margarinler genellikle daha yapay kokabilir.

- Ambalaj üzerindeki içerik etiketini kontrol edin. Gerçek tereyağının içeriği sadece süt ve/veya krema olmalıdır. Katkı maddeleri, renklendiriciler veya yapay aroma içeren ürünler genellikle sahte tereyağları veya tereyağı yerine kullanılan ürünler olabilir.

- Gerçek tereyağı oda sıcaklığında biraz yumuşak olacaktır. Sahte tereyağları veya margarinler genellikle daha sert bir kıvamda olabilir.

- Gerçek tereyağı genellikle paketler içinde veya bir kutu içinde satılır. Margarinler ise genellikle plastik kaplarda veya sprey şeklinde satılabilir.

Ambalaj veya marka üzerindeki bilgiler de size doğru bilgi verebilir. İçerik etiketini ve ambalajı dikkatlice inceleyerek gerçek tereyağını ayırt etmek daha kolay olacaktır.