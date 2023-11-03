Gerçek yaşı ortaya çıkarmanın 4 yolu belli oldu. Bilim insanları açıkladı

Bilimsel araştırmadan ortaya çıkan gelişmeye göre gerçek yaşınızı ortaya çıkarmanın 4 yolu belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gerçek yaşı ortaya çıkarmanın 4 yolu belli oldu. Bilim insanları açıkladı

Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, insanların biyolojik yaşlarının gerçek yaşlarıyla uyuşmayabileceğini ve vücudun yaşlanma sürecini ortaya koyan dört farklı tip olduğunu keşfettiler.

Ana araştırmacı Michael Snyder ve ekibi, vücudun belli bölgelerinin nasıl yaşlandığını tespit etmek için metabolik, bağışıklık, hepatik (karaciğer) ve nefrotik (böbrek) olmak üzere dört özel tip tanımladılar.

İşte uzmanların oluşturduğu dört farklı belirteç…

BAĞIŞIKLIK

Bağışıklık yaş tipi, bağışıklık sistemi vücudun geri kalanından daha çabuk yaşlanan bir kişiyi ifade eder. Yaş ilerledikçe vücutta iltihaplanma oluşur ve romatoid artrit, lupus, tip 1 diyabet ve multipl skleroz gibi otoimmün hastalıklara yakalanma ihtimali artar.

METABOLİK

Bu kategorideki kişiler, metabolizmaları hızlı yaşlandığı için kalp hastalığı, obezite ve tip 2 diyabet riski taşırlar. Kilo ile ilgili hastalıklara daha yatkın olmalarına rağmen, metabolik yaş tipine sahip bir kişi, daha genç birinden daha güçlü bir bağışıklık sistemine de sahip olabilir.

NEFROTİK

Nefrotik yaş tipi böbrekle ilgilidir; kanı atıklardan arındırarak idrar üretir, vücut sıvılarını dengeler ve kan basıncını kontrol eder. Böbrekleri hızla yaşlanan kişiler, ileri yaşlarda yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

HEPATİK

Bu tipteki insanlar, kanı alkol ve uyuşturucu gibi toksik maddelerden temizleyen hayati bir organ olan karaciğerleri hızla yaşlandığı için sorun yaşarlar. Hızlı yaşlanma, karaciğerin işlevini azaltır ve siroz hastalığına karşı hassaslaştırır.

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