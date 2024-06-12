Gercüş'te apartman yangını: 20 kişi dumandan etkilendi

Yangında dumandan etkilenen, içlerinde çocukların da bulunduğu 20 kişi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinde yaşanan olayda, binanın zemin katındaki bir fırının bacasından çıkan alevler, çatı katındaki daireye sıçradı. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle birlikte çevre güvenliği sağlandı ve mahsur kalan kişilere müdahale edildi. İtfaiye merdivenleriyle kurtarılan 20 kişi, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastanede tedavileri tamamlanan 20 kişi taburcu edildi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.