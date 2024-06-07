Gercüş'te otomobil takla attı, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gercüş'te otomobil takla attı, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Akyar köyü mevkisinde 01 ED 052 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası yaptı.

Edinilen bilgilere göre, şarampole devrilen otomobilin içerisinde aynı aileden Uğur Kaya (0), Ayaz Kaya (4),Umut Kaya (6),Yasin Kaya (11) ve Emine Kaya (26) yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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