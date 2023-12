Gerdek gecesine yatak odalarında yaptıkları partiyle girdiler. Sonunda bu da oldu

Hayatımızın her alanına giren sosyal medya bu kez de evli çiftlerin yatak odasına girdi.

Bir çiftin, düğün sonrası yatak odası güllerle ve balonlarla süslendi. Sosyal medyada "Gerdek Partisi" olarak adlandırılan yeni bir garip olayla daha karşılaşıldı.

Söz konusu partide yeni evli çift gecelikleriyle yatakta otururken davetliler ise saten kıyafetlerle çifti alkışladı ve zılgıt çekti.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından "Bunu da görmedik demeyiz, yok artık rezillik diz boyu" gibi yorumlar aldı.

NİŞAN BOHÇASINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETMİŞTİ

Yine sosyal medyada yayılan bir videoda, gelin kendisine kaynanası tarafından alınmış nişan bohçasını açıyordu.

Söz konusu bohçada maskeler, kırbaçlar ve dikkat çeken gecelikler de yer alıyordu.

"Gerdek Bohçası" başlığıyla paylaşılan bir videoda ise bir kadın, gerdek gecesi için müşterisinin istediği kutunun içeriğini paylaşmıştı. Bornozların, tesbihlerin, nevresim rakımının olduğu kutuyu anlatan kadın "Kimse kusura bakmasın, bu olağan bir şey" diyerek de gelecek olan tepkilerin önünü almaya çalışmıştı. Ancak videoda yer alan "ŞEY" başlıklı gizlenen eşya tüm odağı üzerine çekmişti.