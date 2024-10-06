Gerede'de Anadolu Otoyolu'nda otomobil takla attı: Sümeyye öldü anne ve babası yaralı

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Bolu'ya giden E.Y. yönetimindeki 06 BZM 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada Sümeyye Y. yaşamını yitirdi, babası E.Y. ve annesi H.Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Araçtan çıkarılan yaralıların üzerlerine sağlık ekipleri gelene kadar battaniye örtüldü. Yaralılar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.