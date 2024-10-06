Gerede'de Anadolu Otoyolu'nda otomobil takla attı: Sümeyye öldü anne ve babası yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gerede'de Anadolu Otoyolu'nda otomobil takla attı: Sümeyye öldü anne ve babası yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen kazada, bariyere çarpıp takla atan otomobildeki Sümeyye Y. (7) hayatını kaybetti. Sürücü babası E.Y. ve annesi H.Y. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Bolu'ya giden E.Y. yönetimindeki 06 BZM 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada Sümeyye Y. yaşamını yitirdi, babası E.Y. ve annesi H.Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Araçtan çıkarılan yaralıların üzerlerine sağlık ekipleri gelene kadar battaniye örtüldü. Yaralılar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gerede'de Anadolu Otoyolu'nda otomobil takla attı: Sümeyye öldü anne ve babası yaralı

Gerede'de Anadolu Otoyolu'nda otomobil takla attı: Sümeyye öldü anne ve babası yaralı

Gerede'de Anadolu Otoyolu'nda otomobil takla attı: Sümeyye öldü anne ve babası yaralı

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