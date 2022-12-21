21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gerger SYDV geçici işçi alacak

Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik görevlisi olarak geçici istihdam etmek üzere  11 işçi alacak. Son 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:24
Takip Et

Gerger SYDV geçici işçi alacak

Gerger SYDV geçici işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik görevlisi olarak geçici istihdam etmek üzere  11 işçi alacak. Son 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 55 yaşını doldurmamış olmak.

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.

6) Erkek adaylar için B sınıfı ehliyet sahibi olmak. (Aktif araç kullanabilir olması gerekir.)

7) Geriatri bölümü mezunu olması tercih edilecektir. Bu şartın sağlanmaması durumunda, en az lise mezunu ancak engelli ve yaşlı bakım konusunda sertifika sahibi kişiler öncelikli olarak programda istihdam edilecektir. Ayrıca Hasta ve Yaşlı Özbakımına Destek Olacakların Eğitimi konusunda sertifika sahibi olan ilkokul mezunu ile okur-yazar olan kişiler de başvuruda bulunabileceklerdir.

8) Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Gerger'de ikamet ediyor olmak (Devamlı ikamet adresi Gerger olmak ve ailesi de Gerger'de ikamet ediyor olmak.

9) Devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ/PDY, PKK/YPG/KCK, DHKPC, DEAŞ vb terör örgütleri ile irtibatı ve ilişkisi olan), TCK'nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmama

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Belirli Süreli Personel İş Talep Formu(Gerger SYDV'den temin edilebilir)

2) Mezun olduğu okula ait Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

3) Vakfımız personel alıp almamakta serbesttir

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
3
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.