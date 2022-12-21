Gerger SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik görevlisi olarak geçici istihdam etmek üzere 11 işçi alacak. Son 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 55 yaşını doldurmamış olmak.

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.

6) Erkek adaylar için B sınıfı ehliyet sahibi olmak. (Aktif araç kullanabilir olması gerekir.)

7) Geriatri bölümü mezunu olması tercih edilecektir. Bu şartın sağlanmaması durumunda, en az lise mezunu ancak engelli ve yaşlı bakım konusunda sertifika sahibi kişiler öncelikli olarak programda istihdam edilecektir. Ayrıca Hasta ve Yaşlı Özbakımına Destek Olacakların Eğitimi konusunda sertifika sahibi olan ilkokul mezunu ile okur-yazar olan kişiler de başvuruda bulunabileceklerdir.

8) Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Gerger'de ikamet ediyor olmak (Devamlı ikamet adresi Gerger olmak ve ailesi de Gerger'de ikamet ediyor olmak.

9) Devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ/PDY, PKK/YPG/KCK, DHKPC, DEAŞ vb terör örgütleri ile irtibatı ve ilişkisi olan), TCK'nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmama

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Belirli Süreli Personel İş Talep Formu(Gerger SYDV'den temin edilebilir)

2) Mezun olduğu okula ait Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

3) Vakfımız personel alıp almamakta serbesttir