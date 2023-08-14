Gerger’de orman yangını. 30 hektarlık alan kül oldu

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan bir yangın, otluk alandan meşe ormanına sıçradı.

KAYNAK: İHA
Gerger’de orman yangını. 30 hektarlık alan kül oldu

İHA'nın haberine göre; yangına ilk müdahaleyi Gerger Belediyesi, vatandaşlar ve jandarma yaptı. Yangın büyüyünce Adıyaman ve Malatya’dan ekipler sevk edildi. Yaklaşık 7 saattir devam eden yangında 30 hektarlık bir alan yandı.

Yangına havadan müdahale edilemedi

Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı, yangına Adıyaman ve Malatya’dan gelen 5 arazöz ve 4 acil müdahale ekibi ile müdahale edildiğini belirtti. Saygılı, hava karardığı için havadan helikopter ile müdahale edilemediğini ancak, yangının kısmen kontrol altına alındığını aktardı.

Yangının sebebi yüksek gerilim hattı

Yangının sebebinin yüksek gerilim hattından kaynaklandığı öğrenildi. Yangın, Gerger ilçesi Cevizpınar Köyü ile Sengeto mezrası arasındaki yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımın otluk alana sıçramasıyla başladı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın meşe ormanına da ulaştı. Saat 17.00’de başlayan yangın gece başlayan rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

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