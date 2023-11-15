Gergerlioğlu’ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

Tele1’in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda HEDEP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye çok sert ifadeler kullanarak, “Haddini bileceksin Bahçeli, Anayasayı AYM’yi tanıyacak, yerine oturacaksın. Sen önce Sinan Ateş’in katilinin neden Olcay Kılavuz’un evinde çıktığını söyle. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel” demişti.

Bu durum karşısında MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Ağzını topla, adi herif. Genel Kurulu’nda adabına uygun olmayan konuşmalar yapıyorsun, haddini bil” şeklinde tepki göstermişti.

ÇAKICI’DAN TEHDİT: AKLINI BAŞINA AL

Yaşanan bu gelişmelerden sonra, Bahçeli’nin geçtiğimiz yıllarda hastanede ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gergerlioğlu’nu tehdit etti. Çakıcı tarafından yapılan paylaşımda “Densiz herif. Aklını başına al, sakın bir daha boyundan büyük laflar etme” dedi.

GERGERLİOĞLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu durum karşısında ise HEDEP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Gergerlioğlu ayrıca kendisi hakkında tehditlerde bulunan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

KILIÇDAROĞLU DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Çakıcı, 2020 yılında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da tehdit etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun o dönem grup toplantısında kendisini ima ederek “mafya” dediğini belirten Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında, CHP liderine “Akıllı ol”, “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, “kazığa oturturum” gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle seslendi. Bu sözlerle ilgili Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığını söyledi. Soruşturma sonrası savcılık, bu sözler hakkında ‘basit tehdit’ kararı verdi.