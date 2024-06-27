Geri dönüşümden üretilen kağıt ile 80 milyon ağaç kurtarıldı

Kaynak: İHA
Geri dönüşümden üretilen kağıt ile 80 milyon ağaç kurtarıldı

Türkiye'nin ambalaj kağıdı üretiminde çevreci bir adım attığı ve bu süreçte 5 milyon ton ambalaj kağıdının tamamının geri dönüşüm yoluyla üretildiği belirtildi. Bu sayede 80 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

80 milyon ağaç kurtarıldı

Çevre bilincinin artışı ve sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaşması, kağıt sektöründe de geri dönüşümün önemini artırıyor.

Uluslararası bir kağıt fuarında, geri dönüşümden kağıt üretimi konusu ele alındı ve bu fuarda Çin Hükümeti'nden yetkililer ile sektör temsilcileri yer aldı.

Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Başkanı Mahmut Ciğer, geri dönüşümle kağıt üretiminin sürdürülebilirlik için kritik olduğunu vurguladı ve Türkiye'de son bir yılda 5 milyon ton ambalaj kağıdının geri dönüşümle üretildiğini, bu sayede 80 milyon ağacın kesilmesinin engellendiğini belirtti.

Türkiye'de ambalaj kağıdı tüketiminin yıllık 2 milyon 850 bin ton olduğunu, üretimin ise 5 milyon tona ulaştığını ifade eden Ciğer, fazla üretilen ambalaj kağıtlarının ihracata ayrıldığını söyledi.

Türkiye'nin selüloz kaynaklarının yetersiz olduğunu ve mevcut kaynakların farklı sektörlerde değerlendirildiğini, selüloz üretimi için henüz bir girişimcinin çıkmadığını dile getirdi.

Çin Uluslararası Ambalaj ve Kağıt Federasyonu Direktörü Winnie Lee, Türkiye pazarını daha iyi anlamak istediklerini ve Türkiye üzerinden yeni pazarlara açılmak istediklerini söyledi.

Çin'in yıllık 100 milyon tonun üzerinde kağıt ürettiğini belirten Lee, çevreye duyarlı ambalaj üretimine önem verdiklerini ve plastik ambalajdan kağıt ambalajlara geçiş yapmak istediklerini ifade etti.

Selüloz üretiminde dünya genelinde yaşanan sorunlara değinen Lee, tamamen geri dönüşümle üretime geçmek istediklerini belirtti.

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