Geri giden minibüs yaşlı adamı öldürdü

Cinayet gibi kaza Sorgun Agahefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinden ara sokağa geri giden minibüs o sırada yaya yürüyen emekli zabıta memuru 74 yaşındaki Ali Halıcı’ya çarptı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Ağır yaralanan Halıcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Halıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.