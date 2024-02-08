Geri giden minibüs yaşlı adamı öldürdü

Kaynak: İHA
Geri giden minibüs yaşlı adamı öldürdü
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde geri giden minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Cinayet gibi kaza Sorgun Agahefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinden ara sokağa geri giden minibüs o sırada yaya yürüyen emekli zabıta memuru 74 yaşındaki Ali Halıcı’ya çarptı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Ağır yaralanan Halıcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Halıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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