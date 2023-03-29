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Gerizekalı tartışması baba katili yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 17 yaşındaki C.C.D.'nin kapıyı açmasını istediği kardeşine "gerizekalı" diye hitap etti.  "Sen kime gerizekalı diyorsun" diyerek tepki gösteren babasını öldüren genç tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:54
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Gerizekalı tartışması baba katili yaptı

Gerizekalı tartışması baba katili yaptı
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İHA'nın haberine göre, olay dün akşam iftar saatinde Gülüç Beldesi Bekyeri Mahallesi üzerinde bir apartmanda yaşandı. 

İddialara göre 17 yaşındaki C.C.D., evinin önüne geldiğinde 15 yaşındaki kardeşi Muhammet D.'den kapıyı açmasını istedi. C.C.D. kardeşine "Açsana kapıyı gerizekalı" demesi üzerine babası Ahmet Demirci (43) araya girerek C.C.D.'ye "Sen kime gerizekalı diyorsun" diyerek tepki gösterdi. 

Bunun üzerine tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. C.C.D. eline aldığı bıçağı babası Ahmet Demirci'nin önce kalbine sonra da kasığına sapladı.

Ağır yaralanan baba Ahmet Demirci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C.C.D. ise olay sonrası cinayet silahı olarak kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kdz. Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen C.C.D., üst soyu öldürme suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

C.C.D.'nin yaşının 18'den küçük olması sebebiyle Samsun'daki cezaevine gönderileceği öğrenildi. Anne Kadriye Demirci ise oğlunun adliyede olduğu sırada bina önüne gelerek eşi ve oğlu için gözyaşı döktü. Kadriye Demirci'yi yakınları teselli etti.

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