Gerze'de pehlivanlar kıran kırana yarıştı

Kaynak: İHA
Gerze'de pehlivanlar kıran kırana yarıştı

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen Geleneksel Gerze Belediyesi Abdaloğlu Köyü 3. Karakuçak Güreşleri büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Abdaloğlu Köyü Güreş Alanı'nda düzenlenen etkinliğe farklı illerden gelen 347 güreşçi katıldı ve kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlık güreşlerinde Adil Mısırcıoğlu başpehlivan olurken, Resul Güney ikinci, Fatih Kambur ve Halil Hopur ise üçüncülüğü paylaştı.

Güreş etkinliği, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevcut güreş ağası Durmuş Sarıkaya, 450 bin TL ile tekrar güreş ağası seçilirken, keşkek ağalığını Gökhan Giresun, Deniz Kökdemir ve Celal Altunel 100 bin TL ile yeniden kazandı.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, 2025 yılında güreş alanına tribün ve etkinlik alanlarının yapılacağını müjdeledi. Güreşe katkıda bulunanlara plaket takdim edilmesinin ardından yapılan madalya töreni ile etkinlik sona erdi.

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