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Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:56
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GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ duyurdu: Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı iptal edildi

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada-Kabatepe hattında da Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise 09.00 seferleri iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.

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