Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Gökçeada-Kabatepe hattında da Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise 09.00 seferleri iptal edildi.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.
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