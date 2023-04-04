Paris Maratonu'na Türk sürprizi

Dünyanın en önemli maratonlarından olan Schneider Electric Paris Maratonu’na Türk markası Getir ikinci kez sponsor oldu.

Uzun mesafeli koşu olarak bilinen maratonları tamamlamak, sporcuların azim, kararlılık ve dayanıklılığını test ediyor. Bu anlamıyla maraton sponsorluğu, Getir’in dünyadaki büyümesini sağlayan temel ilkeleriyle paralellik taşıyor.

42 bin 195 metrelik yarışta, Getir’in hizmet verdiği farklı ülkelerden çalışanları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bitiş çizgisine ulaşmak için ter döktü. Çalışanlarını da spora ve sağlıklı yaşama teşvik eden Getir, geçtiğimiz yıl dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan NKolay İstanbul Maratonu'na da e-ticaret sponsoru olmuştu.

İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Tottenham Hotspur’un sponsorlarından olan Getir, Türkiye’de ise 2018 yılından beri Kuzeyden markasıyla Basketbol ve Voleybol Milli Takımları’nın resmi su sponsorluğunu sürdürüyor. Ayrıca Kuzeyden, 2022-2023 sezonunda VakıfBank Spor Kulübü’nü de su sponsoru olarak destekliyor.