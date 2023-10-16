Getir'de deprem. Dört yıldır devam ediyordu

Editör: Özge Ceren Çimen

Berker Yağcı yaptığı paylaşımda, "4 yılık harika bir yolculuk ve şimdi yeni maceralara geçme zamanım geldi" dedi.

Yağcı, linkedin’de yaptığı açıklamada çalışma arkadaşlarına veda ederken şunları yazdı;

“Getir’de 4 yıllık harika bir yolculuk ve şimdi yeni maceralara geçme zamanım geldi.

Böyle harika bir ekip, çok fazla anı ve kesinlikle hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim. Önce Türkiye'de, sonra Avrupa'da sıfırdan 7 ülkeye, binlerce çalışma arkadaşım ve milyonlarca siparişle hızlı ticaretin en önemli öncülerinden biri olma ayrıcalığını yaşadım.

Getir yıllarca kategori belirleyici bir şirket olmaya devam edecek ve şimdi takımım için kenardan tezahürat yapacağım.

Dünyanın dört bir yanındaki tüm Getirian'lara, yönetim ekibine, kurucularımıza ve özellikle Nazım Salur birlikte inşa ettiğimiz muhteşem hikaye için teşekkür ederim.”