25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Getir'de müşteri bilgileri çalındı mı? Şok açıklama geldi

Getir ve bünyesindeki BiTaksi’nin hacklendiği ve kullanıcı bilgilerinin çalındığına yönelik iddialar sonrasında Getir'den açıklama geldi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 10:40
Takip Et

Getir'de müşteri bilgileri çalındı mı?

Getir'de müşteri bilgileri çalındı mı? Şok açıklama geldi
+
Aa
-

Getir ve bünyesindeki BiTaksi'nin hacklendiği, kullanıcıların bilgilerinin çalındığı iddia edilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Getir, bazı kişisel bilgilerin sızdırıldığını doğrularken nasıl ele geçirildiğinin araştırıldığını ifade etti.

Açıklamada erişim şeklinin araştırıldığı söylenirken, söz konusu bilgiler ile Getir hesaplarına erişimin mümkün olmadığı eklendi. Ayrıca kredi kartı bilgilerinin Getir'in sisteminde değil MasterPass sistemlerinde saklandığı, bu yüzden de kullanıcı özelinde bu bilgilere erişimin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

Kullanıcılarımızın Dikkatine

Sınırlı sayıda kullanıcımıza ait bazı kişisel bilgiler internette paylaşılmıştır. Yaptığımız incelemelerde sistemlerimize dışarıdan bir erişim olmadığı tespit edilmiştir. Paylaşılan bilgilere erişim şeklini araştırmaya devam ediyoruz. Söz konusu bilgiler ile bir başkası tarafından kullanıcılarımızın Getir hesaplarına erişim sağlanması mümkün değildir. Kredi kartı bilgileri ise kendi sistemlerimizde tutulmayıp Mastercard'ın MasterPass sistemlerinde saklandığından kullanıcı özelinde kredi kartı bilgilerine erişim olmamıştır.

Getir olarak konuyla ilgili resmi merciler nezdinde yasal süreçleri başlattık. Bilgilerine erişilen kullanıcılarımıza ulaşıp gerekli bilgilendirmeyi derhal yapacağız. Bu süreci şeffaf bir şekilde yürüteceğiz ve herhangi bir gelişme olursa kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kişisel verilerin gizlilik ve güvenliği konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduğumuzu hatırlatarak, veri mahremiyeti konusunda gerekli özeni göstermeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.


 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
1
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
2
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
3
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
4
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
5
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
6
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
7
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Çirişotu bitkisi basur rahatsızlığına iyi geliyor
﻿Çirişotu bitkisi basur rahatsızlığına iyi geliyor
﻿Çirişotu bitkisi basur rahatsızlığına iyi geliyor
﻿Bebek ve çocuklarda yüksek ateşin nedenleri
﻿Bebek ve çocuklarda yüksek ateşin nedenleri
﻿Bebek ve çocuklarda yüksek ateşin nedenleri
﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı
﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı
﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı
﻿Çikolata fabrikası bomba gibi patladı. Ölü ve yaralılar var
﻿Çikolata fabrikası bomba gibi patladı. Ölü ve yaralılar var
﻿Çikolata fabrikası bomba gibi patladı. Ölü ve yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.