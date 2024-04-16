Getir'den flaş karar

Kaynak: Sky News
Getir'den flaş karar
Hızlı teslimat şirketi Getir'in, sahibi olduğu FreshDirect ve BiTaksi uygulamalarını elden çıkarmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Beş ülkede faaliyet gösteren Getir hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bazı ülkelerde faaliyetlerini sonlandıran Getir, yeniden yapılandırma konusunda tavsiye aldı.

Şirketin, yeniden yapılandırma görüşmelerinin bir parçası olarak bir dizi varlık satışını değerlendirdiği iddia edildi.

Mark Kleinman'ın haberine göre; Türkiye merkezli hızlı teslimat şirketi Getir, bu kapsamda, FreshDirect ve BiTaksi'yi satma opsiyonunu değerlendiriyor.

Sky News'e bilgi veren kaynaklara göre, Getir'in AlixPartners tarafından yeniden yapılandırılması konusunda tavsiyede bulunuldu ve elden çıkarmaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda temkinli yaklaşıldı.

getir5-eaue-cover.jpg

BEŞ ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Tasfiye sürecinin değerlendirildiğini yalanlayan şirkete yakın bir kaynak, şirketin bir ülkeden çıkmaya karar vermesi hâlinde bunu "düzenli bir şekilde" yapacağını ifade etti.

Getir Sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada "Prensip olarak söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Şirket, İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere çekilmişti. Getir, şu anda İngiltere ve Türkiye dahil beş pazarda faaliyet gösteriyor.

Son Haberler
Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil çarptı Gündem
Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil çarptı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terörist 4 kişi yakalandı Gündem
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terörist 4 kişi yakalandı
Dijitalin en iyileri MIXX Awards’da ödüllerini aldı Ekonomi
Dijitalin en iyileri MIXX Awards’da ödüllerini aldı
Ümit Özat başdanışman oldu Spor
Ümit Özat başdanışman oldu
Çeyiz hazırlığı yapanlar bu haberi mutlaka okumalı. Hangi yemek takımı tercih edimeli Ekonomi
Çeyiz hazırlığı yapanlar bu haberi mutlaka okumalı. Hangi yemek takımı tercih edimeli
İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na tebrik ziyareti. Tablo hediye etti Gündem
İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na tebrik ziyareti. Tablo hediye etti