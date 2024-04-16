Getir'den flaş karar

Beş ülkede faaliyet gösteren Getir hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bazı ülkelerde faaliyetlerini sonlandıran Getir, yeniden yapılandırma konusunda tavsiye aldı.

Şirketin, yeniden yapılandırma görüşmelerinin bir parçası olarak bir dizi varlık satışını değerlendirdiği iddia edildi.

Mark Kleinman'ın haberine göre; Türkiye merkezli hızlı teslimat şirketi Getir, bu kapsamda, FreshDirect ve BiTaksi'yi satma opsiyonunu değerlendiriyor.



Sky News'e bilgi veren kaynaklara göre, Getir'in AlixPartners tarafından yeniden yapılandırılması konusunda tavsiyede bulunuldu ve elden çıkarmaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda temkinli yaklaşıldı.

BEŞ ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Tasfiye sürecinin değerlendirildiğini yalanlayan şirkete yakın bir kaynak, şirketin bir ülkeden çıkmaya karar vermesi hâlinde bunu "düzenli bir şekilde" yapacağını ifade etti.

Getir Sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada "Prensip olarak söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Şirket, İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere çekilmişti. Getir, şu anda İngiltere ve Türkiye dahil beş pazarda faaliyet gösteriyor.