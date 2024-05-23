Getir’e kimler çökmeye çalışıyor? İş dünyası koridorlarını çalkalayan olay

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Getir’e kimler çökmeye çalışıyor? İş dünyası koridorlarını çalkalayan olay

Getir’in bazı ülkelerden çekilmesinin ardından şirketle ilgili birçok haber gündeme geldi. Son olarak Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç ilginç bir iddia ortaya attı.

Gazeteci Koç, Getir’in bazı ülkelerden çekilmesine rağmen mali tablosunun iyi olduğuna dikkat çekerek, yönetimiyle ilgili çok konuşulacak bir gelişmeyi aktardı.

Koç, Getir’de yüzde 30 hisse bulunan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala şirketi ile yüzde 45’lik kısmın hissedarı Sequoia Capital’ın yönetime ele geçirmeyi arzuladığını yazdı.

İşte Koç’un yazısından ilgili kısım şöyle:

“ARAPLAR ELE GEÇİRMEK İSTİYOR”

15 binden fazla çalışanı bulunan firmanın yıllık cirosu yaklaşık 2,2 milyar dolar. Yani öyle birilerinin yaydığı gibi ölmüş-bitmiş bir durumu yok. Bu ciroya ulaşan kaç firma var ülkemizde? Ayrıca yabancı fonların Getir’e karşı iştahları da kesilmiş değil. Yürütülen olumsuz kampanyanın sebebi ise yabancı ortakların yönetimi ele geçirme arzusu!

“GERİ ÇEKİLMEYE ZORLUYOR”

Zira Getir’in kurucusu Nazım Salur ve iki Türk ortağı, şirketin yüzde 25’ine sahip olmalarına karşın, yönetimi elinde tutan hisse sahipleri. Yüzde 30 hissesi bulunan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala şirketi ile yüzde 45’lik kısmın hissedarı Sequoia Capital dahil olmak üzere farklı fon ve yatırımcılar yönetimde söz sahibi değil. Öğrenebildiğimiz kadarıyla, en başta Mubadala, yurt dışından çekilmeyi bahane ederek, yönetimi ele geçirmeyi arzuluyor ve bunun için de bir yerleri ‘fonlayarak’ Türk ortaklarını geri çekilmeye zorluyor.

“BURAYI TÜRKLER YÖNETECEK”

Tüm bu olumsuz kampanyaya karşın Nazım Salur, “Getir bir Türk firmasıdır, burayı Türkler yönetecek” resti çekerek, dümeni yabancılara terk etmeyi reddediyormuş. Nazım Beyi bu duruşundan dolayı takdir ediyorum, Getir kesinlikle Türk firması olarak, Türklerin yönetiminde kalmalı.

İlgili Haberler
Ertuğrul Özkök 1 milyon kişinin neden işsiz kalacağını açıkladı
General insan kaçakçılığı yapıyor! Büyük rezaleti Milli Savunma Bakanlığı doğruladı
Kılıçdaroğlu’nun 3 günlük ziyaretinin sırrı: Buralarda görürseniz sakın şaşırmayın
Bahçeli’nin sağ kolundan Özgür Özel’e çok ağır sözler ve tehditler
Birçok araç sahibi bilmiyor artık e-Devlet’ten yapabilirsiniz! Bir gün mutlaka lazım olacak
Meclis’te ortalık karıştı: Kafaları çekip geliyorsunuz
Son Haberler
Romanya'dan patriot açıklaması Dünya
Romanya'dan patriot açıklaması
Yurtsever’in Kara Kafa filmi 50 yıl sonra Köln’de gösterildi Kültür Sanat
Yurtsever’in Kara Kafa filmi 50 yıl sonra Köln’de gösterildi
Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçının yayınlanacağı kanal belli oldu Spor
Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Türkiye'nin yüzde 70'inde kırmızı alarm. Geliyor! Gündem
Türkiye'nin yüzde 70'inde kırmızı alarm. Geliyor!
Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var Yaşam
Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var
PKK'ya eş zamanlı operasyon Gündem
PKK'ya eş zamanlı operasyon
MSB: Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB: Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi