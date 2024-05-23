Getir’e kimler çökmeye çalışıyor? İş dünyası koridorlarını çalkalayan olay

Gazeteci Koç, Getir’in bazı ülkelerden çekilmesine rağmen mali tablosunun iyi olduğuna dikkat çekerek, yönetimiyle ilgili çok konuşulacak bir gelişmeyi aktardı.

Koç, Getir’de yüzde 30 hisse bulunan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala şirketi ile yüzde 45’lik kısmın hissedarı Sequoia Capital’ın yönetime ele geçirmeyi arzuladığını yazdı.

İşte Koç’un yazısından ilgili kısım şöyle:

“ARAPLAR ELE GEÇİRMEK İSTİYOR”

15 binden fazla çalışanı bulunan firmanın yıllık cirosu yaklaşık 2,2 milyar dolar. Yani öyle birilerinin yaydığı gibi ölmüş-bitmiş bir durumu yok. Bu ciroya ulaşan kaç firma var ülkemizde? Ayrıca yabancı fonların Getir’e karşı iştahları da kesilmiş değil. Yürütülen olumsuz kampanyanın sebebi ise yabancı ortakların yönetimi ele geçirme arzusu!

“GERİ ÇEKİLMEYE ZORLUYOR”

Zira Getir’in kurucusu Nazım Salur ve iki Türk ortağı, şirketin yüzde 25’ine sahip olmalarına karşın, yönetimi elinde tutan hisse sahipleri. Yüzde 30 hissesi bulunan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala şirketi ile yüzde 45’lik kısmın hissedarı Sequoia Capital dahil olmak üzere farklı fon ve yatırımcılar yönetimde söz sahibi değil. Öğrenebildiğimiz kadarıyla, en başta Mubadala, yurt dışından çekilmeyi bahane ederek, yönetimi ele geçirmeyi arzuluyor ve bunun için de bir yerleri ‘fonlayarak’ Türk ortaklarını geri çekilmeye zorluyor.

“BURAYI TÜRKLER YÖNETECEK”

Tüm bu olumsuz kampanyaya karşın Nazım Salur, “Getir bir Türk firmasıdır, burayı Türkler yönetecek” resti çekerek, dümeni yabancılara terk etmeyi reddediyormuş. Nazım Beyi bu duruşundan dolayı takdir ediyorum, Getir kesinlikle Türk firması olarak, Türklerin yönetiminde kalmalı.