Getir'in kurucusu Borançılı'nın teknesi yandı: Ortağından ilk açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Getir'in kurucusu Borançılı'nın teknesi yandı: Ortağından ilk açıklama geldi

Getir şirketinin kurucuları arasında yer alan Serkan Borançılı'ya ait olan tekne, İtalya sularında bir yangın sonucu zarar gördü. Olayla ilgili olarak Getir'in diğer kurucu ortağı Nazım Salur, Borançılı'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Getir'in kurucu ortaklarından Serkan Borançılı'ya ait yat, İtalya sularında alevlere teslim oldu. Olayla ilgili olarak Getir'in diğer kurucu ortağı Nazım Salur, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Borançılı ailesi ve yat mürettebatının sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti. Salur, "Borançılı ailesi ve mürettebat iyiler, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin hızlı teslimat hizmeti sunan öncü şirketlerinden Getir'in kurucularından biri olan Borançılı'nın yatının yangını, İtalya'da meydana geldi. Sosyal medyada dolaşan ve teknenin Salur'a ait olduğu yönündeki iddialar üzerine Salur, konuya açıklık getirerek teknenin Borançılı'ya aittiğini ve yanlış bilgilendirmelerin düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

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Salur'un yaptığı açıklamada, "Getir'i birlikte hayata geçirdiğimiz iş ortağım ve yakın arkadaşım Serkan Borançılı'nın yatı, henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın sonucu İtalya'da zarar gördü. Neyse ki Borançılı ailesi ve yat ekibi zarar görmeden kurtulmuş. Bu olay vesilesiyle yanlış anlaşılmaları düzeltme ihtiyacı hissettim" şeklinde konuştu.

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