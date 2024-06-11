Geyve'de kereste fabrikası alev alev yandı: D-650 karayolu duman altında

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, dumanlar D-650 kara yolunu kapladı.

Yangın, Yeni Mahalle'deki kereste fabrikasında aniden başladı ve kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına müdahale etmek için sağlık, polis ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve birçok itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için büyük bir özveriyle çalışırken, yangının dumanları D-650 kara yolunu etkiledi. Ayrıca, yangın sırasında 54 AES 821 plakalı bir Toyota otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri duman nedeniyle etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi altına alınan personelin durumu iyi. Yangınla mücadele çalışmaları devam ediyor.