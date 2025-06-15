Gezi davası hükümlüsünün kızıyla vedalaştığı video ortaya çıktı

Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşi Tayfun Kahraman’ın tutuklandığı gün kızları Vera ile çekilen videosunu paylaşarak, "Tayfun’un tutuklanırken aklındaki tek şey kızımız Vera’yı teselli etmekti... Babalar Günün kutlu olsun Tayfun, seni çok özledik” ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı davasında hakkında verilen 18 yıl hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce onanan ve 3 yılı aşkın süredir Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından, eşinin Babalar Günü'nü kutladı.

Tayfun Kahraman'ın tutuklandığı gün, adliyede kızı Vera ile babasının vedalaştığı ana ilişkin videoya, "Bu görüntüleri ilk defa paylaşıyorum" notuyla yer veren Meriç Demir Kahraman, şunları kaydetti:

"Tayfun’un tutuklanırken aklındaki tek şey kızımız Vera’yı teselli etmekti... Babalar Günün kutlu olsun Tayfun, seni çok özledik."