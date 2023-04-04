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Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan polisin cezası onandı. İstinaf mahkemesinden karar çıktı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Gezi olayları sırasında Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan polis memuru Fatih Dalgalı’ya “olası kasıtla kasten öldürme” suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:25
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Gezi olaylarında Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan polisin cezası onandı

Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan polisin cezası onandı. İstinaf mahkemesinden karar çıktı
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Editör: Ali Öncü

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan polis memuru Fatih Dalgalı’ya “olası kasıtla kasten öldürme” suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Karar Yargıtay tarafından da onanırsa Fatih Dalgalı hapse girecek.

NİTELİKLİ KASTEN ADAM ÖLDÜRME TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Elvan ailesinin avukatlarının sanık Dalgalı'ya "nitelikli kasten öldürme" suçundan ceza verilmesi talebi ise reddedildi.

Sanık avukatlarının, kararı usul ve yasaya aykırı olduğu ve sanığın beraat etmesi yönündeki talepleri de reddedildi. Üye hakim "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan ceza artırımı istedi.

Karşı oy kullanan üye hakim Eray Utku ise Berkin Elvan’ın olay tarihinde çocuk yaşta olduğunu vurgulayarak sanığın eylemini görerek ve hedef gözeterek, meydana gelebilecek neticeyi de kabullenerek gerçekleştirdiğini, sanığın eylemi sonucunda meydana gelen neticenin ise 'çocuğu olası kastla öldürme' suçunu oluşturduğunun tartışmasız olduğunu ifade etti.

Cezanın TCK’nın 82/1-e maddesi uyarınca belirlenmesi gerektiği halde sanığa eksik ceza verildiğini belirten üye hakim Utku, bu hukuka aykırılığın da CMK’nın 280/1-g maddesi uyarınca duruşma açılarak giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Karar Yargıtay tarafından da onanırsa Fatih Dalgalı hapse girecek.

BERKİN'İN ABLASI GAMZE ELVAN'DAN MESAJ

Kararın onanmasının ardından, Berkin Elvan'ın ablası Gamze Elvan da sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Elvan, şunları söyledi:

"İstinaf mahkemesi, Berkin'in katledilmesine sebep olan Fatih Dalgalı'nın cezasını onadı. Yargıtay da kararı onarsa Dalgalı hapse girecek Valisinden "Emri ben verdim" diyenine, hak ettikleri cezaları alana kadar mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."

BERKİN ELVAN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ

5 Ocak 1999’da doğan Berkin Elvan, Haziran 2013’te başlayan Gezi olayları sırasında 16 Haziran 2013’te polisin attığı gaz bombasıyla başından yaralanmış, aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitirmişti.

Berkin Elvan’ın yaşamını yitirmesine neden olduğuna hükmedilen polis Fatih Dalgalı, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna' hükmedilen Fatih Dalgalı, henüz tutuklanmadı.

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