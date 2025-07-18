Gezinti teknesinde feci son! Sarıyer’de acı olay

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sarıyer Aşiyan Sahili’nde bir teknede çalışan Cihan Aksoy, iskele sandığı boşluğa basarak denize düştü. Suda bir süre çırpınan Aksoy, ardından gözden kayboldu.

Olay, saat 00.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "Kaptan Kuzey Bahri" isimli gezinti gemisinde çalışan Cihan Aksoy kıyıya yanaştıkları sırada iskele sanarak boşluğa basınca denize düştü.

Suda bir süre çırpınan Aksoy ardından gözden kayboldu. Bunun üzerine gemi kaptanı Mustafa M. (60), sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen dalgıçların yaklaşık 2 saat boyunca yaptığı aramalarda Aksoy'a ulaşıldı. Sahil Güvenlik gemisine alınan Aksoy'un yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

BOŞLUĞA BASARAK DENİZE DÜŞTÜ

Aksoy'un cenazesi Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çıkarıldıktan sonra cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İşletme sahibi Gurur Faruk D.'nin (36) ifadesine başvuran polis, iskeleye yanaştıkları sırada Cihan Aksoy'un iskele zannedip boşluğa bastığı ve bir anda denize düştüğü bilgisine ulaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gezinti teknesinde feci son! Sarıyer’de acı olay

Gezinti teknesinde feci son! Sarıyer’de acı olay

Gezinti teknesinde feci son! Sarıyer’de acı olay

Gezinti teknesinde feci son! Sarıyer’de acı olay

Gezinti teknesinde feci son! Sarıyer’de acı olay

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