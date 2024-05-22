Geziye katılmayan Barış geziye katılan Barış için "Hesap sorulmalı" dedi. Barışlar da kapıştı

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2027 Avrupa Olimpiyat oyunlarının imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitmişti. Roma seyahatinde İmamoğlu ile beraber 45’i basın mensubu olmak üzere toplamda 73 kişi gitmişti. İBB tarafından organize edilen seyahat için ortalama olarak 10-15 milyon liralık harcama yapıldığı iddia ediliyor.

Söz konusu gezi hakkında bir eleştiri de Barış Terkoğlu’ndan geldi. Gazeteci Terkoğlu, yakın arkadaşı Barış Pehlivan’ın da katıldığı Roma seyahati hakkında ''Kamunun parasını kim harcıyorsa hesabı sorulmalı'' dedi.

Verdiği röportajda kendisine Roma seyahati için davet gitmediğini aktaran Terkoğlu, davet gelmesi halinde de adliyede olduğundan dolayı katılım gerçekleştiremeyeceğini ifade etti.

''Bu seyahatle ilgili yaşanan tartışmaları nasıl yorumluyorsunuz?' sorusuna yanıt veren Terkoğlu, bu seyahat hakkında kamunun parasını harcama konusunda ister hükümet isterse de belediye olsun hesabının sorulmasının iyi olduğunu şu sözler ile aktardı:

“HESABININ SORULMASI İYİ BİR ŞEY”

"Önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de en kolay dövülenler, gazeteciler. Ankara Emniyeti'nde operasyon oluyor, mafya ya da polis unutuluyor, gazeteciler sorgulanıyor. Yargıda rüşvet kavgası yaşanıyor, hakimler ve savcılar es geçiliyor, bunu yazan gazetecilerin peşine düşülüyor. Bu tartışmada da fotoğraftaki gazeteciler adeta pataklanırken bence asıl meseleyi kaçırıyoruz.

Bir, gazetecilik de kamu çıkarı için yapılan bir meslek. Öte yandan ben de kamucu dünya görüşüne sahibim. Her iki açıdan da bu tartışmayı yararlı görüyorum. Zira kamunun parasını ister hükümet ister belediye harcıyor olsun, hesabının sorulması iyi bir şey.

Erdoğan'ın kamu kaynaklarıyla bir zengin sınıfı yaratmasını, kendi medyasını kurmasını, kendi sosyetesini oluşturmasını gelecekte bugün muhalefette olanların tekrarlamamasının garantisi bir parti ya da bir siyasetçi olamaz.”

“BELEDİYELER İLE İLİŞKİLER DOĞRU MESAFEDE KURULAMIYOR”

Gazetecilerin hükümet gölgesinde de belediye gölgesinde de yapılmaması gereken bir iş olarak gören Terkoğlu şöyle devam etti:

“Benim paramı nasıl kullanıyorsun' sorusunu sorabilen, bunun takibini yapabilen halk olur. Bu meseleyi 'kim gitmiş, kim çağrılmış'ın ötesine taşıyacaksak, şerden hayır çıkaracaksak, sorgulamayı hem derinleştirebilmeli hem de halkın hikayesine dönüştürebilmeliyiz. İki, gazetecilik hükümet gölgesinde de belediye gölgesinde de yapılmaması gereken bir iş.

Gazetecileri kovduran, sansürleyen, tutuklatan iktidar operasyonlarını defalarca anlattım. Ama son dönemde buna ek olarak eleştirel medyada da bir belediye vesayeti oluşuyor. Kimilerinin 'muhalif medya' diye tanımladığı alana sahiplik edenler, belediyelerle ilişkilerini maalesef doğru mesafede kuramıyor.''

“DAHA ÇOK FOTOĞRAF TARTIŞIRIZ”

Seyahati yapan gazetecilerin bilet parasını gazete-TV patronları tarafından karşılanmamasının nedeninin o tarzda bir patronların olmamasına bağlayan Terkoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Gazetecilerin haber yolculuklarının biletini neden gazete-tv patronları ödememiş sorusunun çok basit bir yanıtı var: 'Çünkü öyle patronlar yok!'. Hepimiz görüyoruz, iktidar medyasının sahibi olan holdingler, medyaları sayesinde ihale zengini oldu.'

'Ama eleştirel medyanın sahipleri de yerelde kaynakları dağıtanlarla ilkeli, mesafeli, kamu çıkarını önceleyen ilişki kuramadı. Belediye vesayetinden, kamu kaynaklarını kendi siyasi kariyeri için kullanan başkanlardan bağımsız bir çizgi tutturamadı.

Bir fotoğrafı değil hem geneldeki hem yereldeki rant düzenini konuşalım. O ranttan medya düzenini nasıl kurtaracağımızı konuşalım. Yoksa daha çok fotoğrafı tartışır daha çok gazetecinin dövülmesini izleriz."