Roma'ya götürülen ve yarısı spor basınından olmayan gazetecilerin kaldığı otelin menüsü ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da 2027 yılında düzenlenecek Avrupa Olimpiyat Oyunlarının imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya uçtu. İmamoğlu Roma’ya kalabalık bir gazeteci grubu ile birlikte gitti. İmamoğlu ile Roma’ya giden 45 kişilik gazeteci grubunda Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır, Alişer Delek, Nevşin Mengü gibi isimler yer aldı.

İmamoğlu, Roma’ya bir spor organizasyonu için gitse de yanında spor basınından kimsenin olmaması dikkat çekti.

İmamoğlu’nun birlikte gittiği kalabalık gazeteci grubu ile geceyi Roma’da lüks bir otelde geçirdiği ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Aykol’un haberine göre Parco dei Principi Grand Hotel & Spa’da odaların gecelik fiyatı 1277.5 Euro’dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro’ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor.

OTELİN MENÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu’nun gazeteciler ile birlikte kaldığı otelin menüsü de ortaya çıktı. Otelin internet sitesinde yer alan bilgilere göre mutfağın şefliğini Francesco Bonanni yapıyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilerde “Gurme etkileri ve modern deneysel yetenek, özenli hizmet ve davetkar atmosferlerle, en yüksek İtalyan gastronomi geleneğinin tatları ve aromaları arasında duyusal bir yolculuk. Unutulmaz bir happy hour ve kokteyller için otelin şık restoranında ve lounge barın sofistike ortamında ortaya çıkan bir yolculuk. Akdeniz lezzetlerini ve yöresel spesiyalleri bir araya getiren, hem göze hem damağa hitap eden romantik, seçkin bir restoran. Klasik mobilyalar, kusursuz hizmet ve park manzarasıyla daha da büyüleyici hale gelen ayrıcalıklı bir ortamda” ifadeleri yer aldı.

Otelin restoranının menüsü ve fiyatları şöyle:

Diyet seçenekleri Glutensiz, Vejetaryen yemekleri

Başlangıçlar - yenilik

Cardoon Parmigiana, Cesanese sosu ve Cardoncelli mantarı üzerine ördek konfit €28

Siyah renkte pişirilmiş kalamar yumurtası, soya, manda kreması ve trüf mantarı ile 22 €

Ekmek ve kuzu cannoli, sebze bahçesinde tandırda ve kahvede €26

Kırmızı karidesli tartarlı Blinis, pack choi, Agerola'dan fior di latte DOP, Giaveri havyarı ve hamsi sosu €28

Başlangıçlar - gelenek

Carrozza ve porcini mantarlı mozzarella 20€

Ahtapot Katalanca €28

Nohut kremalı Roma usulü morina filetosu 23 €

Kurutulmuş et çeşitleri: paleta de bellota, Toskana finocchiona PGI, trüf mantarlı yaban domuzu mortadella, füme Angus, Arnad domuz yağı €28

İlk kurslar - yenilik

Şampanya kremalı, çiğ karidesli ve turplu Dashi risotto €25

Votka 2.0 ile doldurulmuş Maltagliato 22 €

Ördek, şalgam yeşillikleri ve yaban mersinli mavi bufalo kremalı Kamut fettuccine €25

Istakoz, Cardoncelli mantarı, mercan kreması ve trüf mantarlı spagetti mancini €35

İlk kurslar - gelenek

Roma geleneği €19

Carbonara, matriciana veya cacio e pepe

Geleneğe göre Bolonez lazanyası 24 €

Aurora soslu ricotta ve ıspanaklı yumurtalı cannelloni 24 €

Kremalı kamut fettuccine, tereyağı ve 24 aylık parmesan €19

İkinci kurslar - yenilik

Yeni Rossini tarzı ördek göğsü €36

Bellota domuz pluma, kara lahana ve balkabağı köfteli otlar ile €38

Arnad domuz yağı, şalgam yeşillikleri, ıstakoz, portakal zabaglione ve maracuja ceviche ile dolomit kömürü €45

Günün modern çorbası €48

İkinci kurslar - gelenek

Yeşil biberli dana fileto €40

Günün ızgara etleri, mevsim mezeleri ile €45

Düşük sıcaklıkta pişirilip ızgarada pişirilen tavuk şnitzel, patatesle servis edilir €28

Denizlerimizden günün avı €48

Tatlılar - yenilik

Eggomisu 14 €

Pauline Borghese tart tatin, siyah susamlı dondurma ve tuzlu karamel ile 14 €

Gianduia kalpli Canederli, nar jeli ve meyve salatası 14 €

Kremalı piña colada 14 €

Tatlılar - gelenek

Zanaatkar dondurmalar ve şerbetler 13 €

Klasik %100 bitkisel crème brûlée 13 €

Geleneksel tiramisu 13 €

Çıtır badem ve fındıklı gofrete dilimlenmiş mevsim meyveleri, limon şerbeti ve ahududu kreması 13 €

Çilek salatası ile küçük babalar 13 €