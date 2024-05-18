Roma gezisine götürülen 45 gazetecinin kaldığı otelin fiyatı ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da 2027 yılında düzenlenecek Avrupa Olimpiyat Oyunlarının imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya uçtu. İmamoğlu Roma’ya kalabalık bir gazeteci grubu ile birlikte gitti. İmamoğlu ile Roma’ya giden 45 kişilik gazeteci grubunda Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır, Alişer Delek, Nevşin Mengü gibi isimler yer aldı.

İmamoğlu, Roma’ya bir spor organizasyonu için gitse de yanında spor basınından kimsenin olmaması dikkat çekti.

İmamoğlu’nun imza törenine kalabalık bir gazeteci grubuyla gitmesi tepki çekerken dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı

5 YILDIZLI OTELDE KALDILAR

Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Aykol’un haberine göre, İBB Başkanı İmamoğlu, Roma’da gazeteciler ile birlikte Parco dei Principi Grand Hotel & Spa’da kaldı. Şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki lüks otelin gecelik fiyatı ortaya çıktı.

İŞTE OTELİN GECELİK FİYATI

5 yıldızlı Parco dei Principi Grand Hotel’in kendi internet sitesindeki verilere göre otelin gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1277.5 Euro’dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro’ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor.

Erken rezervasyonlarda ise bu fiyatlar 20 bin lira ile 50 bin liraya kadar düşüyor.

RESTORANTININ BAŞINDA ŞEF FRANCESCO BONANNI VAR

Otelin web sitesinde restoranıyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

“Gurme etkileri ve modern deneysel yetenek, özenli hizmet ve davetkar atmosferlerle, en yüksek İtalyan gastronomi geleneğinin tatları ve aromaları arasında duyusal bir yolculuk.

Unutulmaz bir happy hour ve kokteyller için otelin şık restoranında ve lounge barın sofistike ortamında ortaya çıkan bir yolculuk.

Akdeniz lezzetlerini ve yöresel spesiyalleri bir araya getiren, hem göze hem damağa hitap eden romantik, seçkin bir restoran. Klasik mobilyalar, kusursuz hizmet ve park manzarasıyla daha da büyüleyici hale gelen ayrıcalıklı bir ortamda.”