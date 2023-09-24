Ghezzal memnun değil

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Kayserispor'u yendikleri maç sonrası özeleştiride bulundu.

Ghezzal memnun değil

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiklerim maçın ardından itirafta bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ghezzal, "Bugün en iyi Ghezzal'ı gösteremedim ama geri döndüğüm için mutluyum. İlk 45 dakika zor geçti, daha sonrasında daha iyi olduk. Taraftarımız her zaman stadımızda, bizi çok fazla destekliyorlar. Desteği hiçbir zaman çekmiyorlar. Karakter gösterdik. 1-0'dan sonra taraftarımız çılgın desteğine devam etti. Onlara çok fazla ihtiyacımız var. Geri dönmek, 3 puan almak güzel. 1-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon önümüzdeki maçlarda bize özgüven verecektir." dedi.
"AMA BİZ..."
Gelecek maçlara da değinen Cezayirli hücum oyuncusu, "Zor deplasmanlar oynayacağız. Adana ve Konya maçları zor maçlar olacak. Ama biz Beşiktaş'ız. Her maçı kazanmak için oynarız. Kaliteli bir takımız. Oynayan tüm arkadaşlar yüzde yüzünü verecektir. Bu süreçte odaklanmamız ve maç maç bakmamız lazım. Kazanmak için yüzde yüzümüzü vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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