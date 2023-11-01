Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında sakatlanan ve maça devam edemeyen Ghezzal'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Beşiktaş oyuncunun MR'ında sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurmuştu.

2 HAFTA YOK

31 yaşındaki Cezayirli yıldızın sahalardan en az 2 hafta uzak kalması bekleniyor.

14. KEZ SAKATLANDI

Bu sezon 2, toplamda ise 14. kez sakatlanan Rachid Ghezzal, 37 maç kaçırırken 247 günü sakat geçirdi.

Ayak tabanında metatars kemiklerinde ağrılar bulunduğu için ABD'de konunun uzmanı Duke Üniversitesi'nden Prof. Ned Amendola'ya ameliyat olan Ghezzal, ABD'de geçirdiği ameliyatın ardından 10 ay içinde 8 kez sakatlık yaşarken; ameliyatından önce ise kariyeri boyunca sadece 5 kez sakatlık yaşaması dikkat çekti.