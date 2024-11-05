Giannis takası için Nets’ten cesur hamle

Milwaukee Bucks ile yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo’nun yollarını ayırması gündemde. Eğer bu ayrılık gerçekleşirse, her iki taraf da olaylı bir sona doğru gitmek istemiyor. NBA yetkilileri, Antetokounmpo’nun en çok istediği takas yerlerinin Brooklyn Nets ve Miami Heat olduğunu belirtiyor. Eğer Heat, All-Star oyuncusu Bam Adebayo'yu takasta dahil etmek istemezse, Nets, Antetokounmpo için en iyi seçenek haline geliyor.

FanSided yazarı Michael Saenz, Antetokounmpo’nun takas edilmesi durumunda olası bir anlaşmanın detaylarını paylaştı. Nets, Giannis Antetokounmpo karşılığında Ben Simmons, Cam Thomas ve birkaç ilk tur draft hakkı alabilir. Simmons, Antetokounmpo’nun yüksek maaşını dengelemek için takas edilecek. Thomas’ın bu süreçte değerli bir oyuncu olup olmadığı ise merak konusu. Nets, 2025 NBA yaz dönemine kadar Giannis etrafında bir kadro oluşturmaya çalışacak. Ancak, Antetokounmpo'nun Brooklyn'deki yeniden yapılanma sürecini kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.