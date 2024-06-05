Gibi dizisinde sınır güvenliğiyle dalga geçildi: "Girerken kimse bir şey sormadı"

Dijital içerik platformu Exxen'in sevilen içeriklerinden biri olan, başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı Gibi dizisinde sınır güvenliği ile ilgili yapılan gönderme sosyal medyada gündem oldu. Sınırdan çıkan dizi karakterleri kapıda duran güvenlik görevlisi tarafından durdurulup "Nereye gidiyorsunuz?" diye sorulunca karakterlerin verdiği cevaplar gündem oldu.

"Kardeşim sen girene soracaksın. Çıkana ne bağırıyorsun sen? Sana ne lan, nereye gidiyorsam gidiyorum. Sana ne!"

"Ah işte abi tamamen çürümüş, yozlaşmış bir sistem. Yani bir kişi bile işini doğru düzgün yapmaz mı ya!" şeklindeki cevaplar üzerine güvenlik "Baronun emri var, gireni çıkanı kontrol edeceksin dedi" yanıtından sonra karakterler "Biz buraya girdik. Girerken kimse bir şey sormadı bize. Niye şimdi çıkarken kontrol ediliyoruz?" şeklinde ilerleyen diyalog izleyenleri güldürdü.

Son zamanlarda oldukça artan kaçak göçmen sorunları sebebiyle dizide yer verilen bu sahne izleyicilerin beğenisini topladı.