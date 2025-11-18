Ünlü oyuncu ve senarist, İbrahim Selim’in YouTube programı Bu Gece’ye konuk oldu ve final kararının perde arkasını tüm samimiyetiyle anlattı.

Altı sezon boyunca Türkiye’yi kahkahalara boğan Gibi’nin zamanında bitirilmesi uzun süredir tartışılıyordu.

Feyyaz Yiğit, “Gibi’nin kendini tekrar etmesini istemedik” diyerek asıl gerekçeyi özetledi.Türkiye’nin son yılların en özgün mizah işlerinden biri olan Gibi, finaliyle izleyicilerde derin bir boşluk bırakmıştı.

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un absürt maceraları hâlâ sosyal medyada efsaneleşirken, herkesin aklındaki tek soru hep aynıydı:

“GİBİ NEDEN BİTTİ?

”Dizinin yaratıcısı Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim’le yaptığı söyleşide bu soruya açıklık getirdi.Yiğit, final kararının temelinde yaratıcı özgürlüğün daralması, tekrara düşme riski ve seyirciye duyulan saygının yattığını vurguladı.

Ünlü isim şu çarpıcı açıklamayı yaptı: “Başladığımızda çok yeni ve farklı olan bir işti. Bir noktadan sonra kendini tekrar eden bir şeye dönüşmesini istemedik. ‘Aaa o dizi bitmiş mi?’ denilen yapımlardan olmasını istemedim.

Seyircinin biraz özlemesi daha kıymetli. Elbette devam edebilirdi ama zamanında veda etmeyi tercih ettik. Yavaş yavaş kendini tekrar edip coşkusunu kaybeden bir iş olmasını hem seyirciye hem de yaptığımız işe saygısızlık gibi gördük.

Çok yoğun bir emek harcadığımız için bir süre sonra yaptığımız iş, Gibi’de çalışıyormuşuz gibi hissettirmeye başladı. Risk almaya ihtiyaç duyuyorsun. 6. sezona geldiğinde yaratım alanı daralıyor. İlk sezonda Yılmaz karakteri nümizmat olabilirdi, bunu seyirci doğal karşılardı; ama 6. sezonda bunu yapsak kabul görmez.

Özgürlüğü kaybediyorsun ve tekrar eden bir noktaya sürükleniyorsun. Bu yüzden bitirmek, hem işe hem seyirciye hem de mesleğimize duyduğumuz saygının bir gereğiydi. Üstelik çok para kazanırken alınmış zor bir karardı.”

GİBİ DİZİSİ

Toplam 6 sezon ve 68 bölüm yayınlanan Gibi, 1 Ocak 2021’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu, finalini ise 6 Haziran 2025’te yaptı.

Dizide Yılmaz karakterine Feyyaz Yiğit, İlkkan’a Kıvanç Kılınç, Ersoy’a ise Ahmet Kürşat Öçalan hayat verdi.

Yapım, üç arkadaşın sıradan gibi görünen günlük olaylarda karşılaştığı absürt durumları ve aralarındaki eşsiz kimyayı mizahın zirvesinde anlatıyordu.