Gıda denetimlerinde 118 adet ürüne el konuldu

Amasya ili genelinde takviye edici gıda altında satışa sunulan ürünlere denetleme yapıldı. Denetlenen yerlerde akaryakıt istasyonlarının market bölümleri de var. Ayrıca tekel bayileri, aktarlar ve bu ürünlerin bulunduğu birçok satış yerine de eş zamanlı denetim yapıldı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı: "Toplam 118 adet ürün muhafaza altına alınmıştır. Muhafaza altına alınan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecek ve imha edilecektir"

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İl müdürü Gürol Çetin, "Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sürdürülmesi amacıyla denetimlerimiz istikrarla devam edecektir" dedi.