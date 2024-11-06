Gıda denetimlerinde 118 adet ürüne el konuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gıda denetimlerinde 118 adet ürüne el konuldu

Amasya'da takviye edici gıda adı altında satışa sunulan ürünlere yönelik denetimler yapıldı. Birçok ürüne el konulacak.

Amasya ili genelinde takviye edici gıda altında satışa sunulan ürünlere denetleme yapıldı. Denetlenen yerlerde akaryakıt istasyonlarının market bölümleri de var. Ayrıca tekel bayileri, aktarlar ve bu ürünlerin bulunduğu birçok satış yerine de eş zamanlı denetim yapıldı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı: "Toplam 118 adet ürün muhafaza altına alınmıştır. Muhafaza altına alınan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecek ve imha edilecektir"

​​​​​​​

İl müdürü Gürol Çetin, "Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sürdürülmesi amacıyla denetimlerimiz istikrarla devam edecektir" dedi.

Gıda denetimlerinde 118 adet ürüne el konuldu

Son Haberler
Zheng Qinwen'ten tarihi başarı
Zheng Qinwen'ten tarihi başarı
Mendy, Manchester City'ye açtığı davayı kazandı
Mendy, Manchester City'ye açtığı davayı kazandı
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında flaş gelişme
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında flaş gelişme
İrlanda futbolunu ikiye bölen gerginlik film oluyor
İrlanda futbolunu ikiye bölen gerginlik film oluyor
Golf dünyası Trump ve Musk'tan medet umuyor
Golf dünyası Trump ve Musk'tan medet umuyor