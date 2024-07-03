Gıda denetimlerinde "karekod" dönemi

Kaynak: AA
Gıda denetimlerinde "karekod" dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim sonuçlarını kolaylıkla takip edebilmeleri için yeni bir karekod sistemini devreye aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla "tarladan sofraya" ilkesini benimseyerek, üretimden tüketime kadar olan süreçte gıda işletmeleri üzerindeki denetimlerini aralıksız yürütmekte. Bu doğrultuda, Bakan İbrahim Yumaklı tarafından daha önceden açıklanan "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması" devreye alındı.

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Gıda işletmeleri, Bakanlık tarafından oluşturulan özel karekodları içeren görselleri, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr web sitesinden indirerek, tüketicilerin görebileceği alanlarda sergileyebilecekler. Tüketiciler ise, "Tarım Cebimde" mobil uygulaması aracılığıyla bu karekodları tarayarak, işletmenin kayıt/onay numarası, adı, adresi ve son denetim tarihi gibi bilgilere erişebilecekler.

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"TARIM CEBİMDE" UYGULAMASINDAN DENETİM VERİLERİNE ULAŞILABİLECEK

Gıda işletmeleri, "İşletme Karekod Oluşturma" işlemini https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşletme sahipleri, kimlik ve kayıt numaralarını sisteme girerek karekodlu belgelerini oluşturacak ve bu belgeleri tüketicilerin erişimine açık bir şekilde sergileyebilecekler.

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Ayrıca, tüketiciler "Tarım Cebimde" uygulamasını kullanarak işletmelerin denetim geçmişini ve temel bilgilerini karekod aracılığıyla sorgulayabilecekler.

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