Gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak. Türkiye’de 64 yıldır faaliyet gösteriyor

ABD merkezli gıda devi Cargill, gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle dünya genelindeki iş gücünü yüzde 5 oranında azaltma kararı aldı. Bu, yaklaşık 8 bin çalışanın işten çıkarılması anlamına geliyor.

Cargill, Türkiye dahil 63 ülkede faaliyet gösteriyor ve dünya çapında 160 binden fazla çalışana sahip. Şirketin gelirleri 2023 yılında 177 milyar dolar iken, 2024'te bu rakamın 160 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

FİYAT DÜŞÜŞLERİNDEN ETKİLENİYOR

Gıda sektöründeki büyük oyunculardan biri olan Cargill, özellikle tarım alanında faaliyet gösteriyor ve buğday, mısır ve soya fasülyesi gibi ürünlerdeki fiyat düşüşlerinden olumsuz etkileniyor.

Cargill CEO’su Brian Sikes, işten çıkarmaların bu yıl içinde gerçekleştirileceğini belirtti. Şirket, organizasyon yapısını sadeleştirerek, katmanları azaltmayı ve yöneticilerin sorumluluklarını genişletmeyi planlıyor.

Ayrıca iş tekrarı ortadan kaldırılacak ve verimlilik artırılacak. Ağustos ayında şirket, operasyonlarını yeniden yapılandırmaya karar vermişti. Bu yapılandırma ile operasyon birimleri sayısı beşten üçe indirilecek.

Bu değişikliklerin detayları 9 Aralık’ta yapılacak bir toplantı ile duyurulacak. Sikes, bu süreçte etkilenen çalışanlarla bilgi paylaşmak amacıyla toplantılar düzenleyeceklerini açıkladı. Cargill’in Türkiye’deki çalışanlarının bu kararlar doğrultusunda etkilenip etkilenmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

7 İLDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Cargill, 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı ve 1986'dan sonra kendi markasıyla yoluna devam etti. İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Kocaeli ve İzmir’de 600'ün üzerinde çalışanı bulunan şirket, nişasta ve tatlandırıcı üretimi, yenilebilir bitkisel yağ üretimi ve hayvan beslenmesi alanlarında önemli işlere imza atıyor.