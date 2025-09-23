Gıda devi iflas bayrağını çekti. Tüm şubelerini kapattı. Rakibi 100 şube daha açacak

Amerika’da Nashville usulü acılı tavuk çılgınlığı hız kesmeden büyürken, sektördeki bazı zincirler bu rekabette ayakta kalamadı. Hot Chicken Takeover (HCT), altıncı restoranını da kapatarak faaliyetlerine son verdi. İflas başvurusu yapmadan sessizce kepenk indiren zincir, 2013’te Ohio’da kurulmuştu.

Kurucular, Nashville’in meşhur acılı tavuk lezzetini kendi tarzlarıyla yorumlayarak önce arkadaşlarına, ardından bir otoparkta yabancılara satış yapmaya başladı. Hafta sonları tavukları tükenene kadar hizmet verdiler ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çektiler. Ancak ekonomik zorluklar ve rekabet, HCT’nin sürdürülebilirliğini engelledi.

Öte yandan, sektörde rüzgar tersine esiyor. Dave’s Hot Chicken, 300’den fazla şubesiyle lider konumda. 2025’te 150 yeni lokasyon açmayı hedefleyen zincir, 1000’den fazla franchise sözleşmesi imzaladı. Dave’s’in kurucuları, şirketin yüzde 75’ini 1 milyar dolara Roark Capital’e satarak büyük bir başarıya imza attı. HCT’nin aksine, Dave’s agresif genişleme stratejisiyle sektörde fark yaratıyor.

Uzmanlar, Nashville usulü acılı tavuğun popülaritesinin artmaya devam edeceğini, ancak küçük zincirlerin büyük oyuncular karşısında zorlanabileceğini belirtiyor.