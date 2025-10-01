Gıda enflasyonu son 6 ayın en yüksek seviyesinde

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) kapsamında 1-30 Eylül 2025 döneminde derlenen verilerle aylık gıda enflasyon oranı yüzde 2,81 olarak hesaplandı.

1-30 Eylül 2025 dönemi için 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonu TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 3,17 oldu.

SON 6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Mart ayında 3,25'e kadar çıkan gıda enflasyonu nisanda 2,68, mayısta 1,21, haziranda 0,11, temmuzda 0,73 ve ağustos ayında 2,58 olarak hesaplanmıştı. Bu verilere göre, eylüldeki rakamla TEPAV'ın gıda enflasyonu oranında son 6 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi.

Eylül ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler limon, salatalık ve karpuz olurken sivri biber, çarliston biber ve kıvırcık fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı Antep fıstığı, sakatat ile reçelde gözlemlenirken lokum, ay çekirdeği ve kakaolu toz içeceklerde de fiyat düşüşleri tespit edildi.

Eylül 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu ise TEGE ile yüzde 31,5, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 41 olarak hesaplandı.