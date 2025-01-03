Gıda fiyatları endeksinde gerileme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre, Gıda Fiyat Endeksi Aralık 2024’te 127 puana geriledi. Bu değer, Kasım ayındaki 127,6 puanın %0,5 altında kaldı. 2024 genelinde endeks, ortalama 122 puanla 2023’e göre %2,1 düşüş kaydetti.

Aralık ayında şeker fiyatları, başlıca üretici ülkelerdeki şeker kamışı mahsulü beklentilerinin iyileşmesiyle %5,1 oranında azaldı. Süt ürünleri fiyatları, artış gösteren yedi ayın ardından %0,7 geriledi. Bitkisel yağ fiyatlarında %0,5’lik düşüş yaşanırken, tahıl fiyat endeksi genel olarak sabit kaldı. Mısır fiyatlarındaki hafif artış, buğday fiyatlarındaki düşüşü dengeledi.

Et fiyatlarında ise %0,4’lük bir artış görüldü. 2024 yılının tamamında endeks, bir yıl öncesine göre %6,7 daha yüksek seviyede olsa da, Mart 2022’deki zirve noktasının %20,7 altında kaldı.

Uzmanlar, gıda fiyatlarındaki bu dalgalanmanın, küresel arz ve talep dinamiklerinin yanı sıra iklim koşullarındaki değişimlerden etkilendiğini belirtiyor. Ayrıca, şeker kamışı üretimindeki olumlu beklentilerin küresel fiyatlar üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğu vurgulanıyor.