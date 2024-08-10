Gıda fiyatlarında artış kaçınılmaz. Adana’daki su krizi piyasayı vuracak

Birgün'den Melisa Ay'ın haberine göre Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaptığı açıklamada, tarım faaliyetlerinde karamsar bir tablo çizdi.

Adana'da yaşanan kuraklık, özellikle Seyhan Barajı'ndaki su seviyesinin tükenme noktasına gelmesiyle birlikte, bölgedeki çiftçileri büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.

Çukurova'nın tarım açısından kritik bir bölge olduğu bilinirken, çiftçiler ürünlerini sulayamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Bu durum, Seyhan Sol Sulama Birliği'nin çiftçilere "güzlük ürün ekmeyin" uyarısında bulunmasına neden oldu. Özellikle sebze üretimi yapmak isteyen çiftçiler, sulama maliyetlerini kendilerinin karşılaması gerektiği için daha da zorlanıyor.

Kuraklığın barajlardaki su seviyelerini düşürmesi, ürünlerdeki rekolteyi de olumsuz etkiledi. Çukurova'da üretim azalma riskiyle karşı karşıya kalırken, sadece iklim krizi değil, aynı zamanda dengesiz tarım politikaları ve modern olmayan tarım yöntemleri de üretimi olumsuz yönde etkiliyor. Üreticiler, önümüzdeki baharda sebze fiyatlarının artacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

“GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ KAÇINILMAZ”

Yaz aylarında suyun 5’er gün arayla verilmesine rağmen, sezon sonuna kadar suyun yetmeyeceği endişesi dile getirildi. Bu durum, özellikle turfanda sebzeciliği olumsuz etkiliyor. Doğru, çiftçilerin bu yıl buğday, arpa, karpuz, domates, ayçiçek ve biber gibi ürünlerden bekledikleri kazancı elde edemediklerini, yaklaşan mısır hasadının da bu tabloyu değiştiremeyeceğini belirtti.

Doğru, önümüzdeki yıl için gıda fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu ifade ederken, çiftçilerin borçlanarak ayakta kalmaya çalıştıklarını söyledi. Çiftçilerin malını, tarlasını ya da bahçesini satmak zorunda kaldığını ya da kredilere yüklendiğini belirten Doğru, üretimin devam edebilmesi için borçlanmanın şart hale geldiğini vurguladı.