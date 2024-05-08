Gıda işletmelerine denetim

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İlçe Müdürü Hüseyin Özver’in de eşlik ettiği gıda kontrol görevlileri tarafından ilçede faaliyet veren gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin denetime tabi tutulduğu aktarıldı.

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Yapılan açıklamada, 5996 sayılı kanun çerçevesinde yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun kontrol edildiği belirtilerek, “Gıda kontrol görevlilerimiz tarafından çalışan personel ve işletme sahiplerine ilgili gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunulmuştur. Tüketici sağlığı ve menfaatlerinin koruma altına alınması ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 alo gıda hattını arayabilirler” denildi.