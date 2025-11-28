Gıda kaynaklı hastalıklar, küresel halk sağlığının en büyük ve en çok göz ardı edilen sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 600 milyon insan kontamine gıda tükettikten sonra hastalanmakta ve binlerce kişi hayatını kaybetmekte. Bu durum, sadece bireysel sağlığı değil, aynı zamanda ekonomik istikrarı da derinden etkiledi.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) eski direktörü Dr. David Satcher, "Gıda zehirlenmesi vakalarının büyük bir çoğunluğu, ev mutfaklarında yapılan temel hatalardan kaynaklanmaktadır. Tüketicilerin gıda işleme konusundaki farkındalığını artırmak, bu zincirdeki en kritik halkayı oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Dr. Satcher, özellikle çiğ et ve sebzelerin aynı kesme tahtasında hazırlanması gibi yaygın uygulamaların, çapraz kontaminasyon riskini kabul edilemez düzeyde yükselttiğini ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR TEHLİKENİN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU

Uluslararası Gıda Araştırmaları Enstitüsü (IFRI) tarafından yayımlanan kapsamlı bir rapor, Salmonella, E. coli ve Campylobacter gibi patojenlerin soğuk zincirdeki kırılmalar ve yetersiz pişirme yöntemleri nedeniyle hızla çoğaldığını gösterdi.

İngiltere'deki London School of Hygiene & Tropical Medicine'dan mikrobiyolog Prof. Anya Sharma, gıdaları yıkamanın tek başına yeterli olmadığını, hatta bazı durumlarda zararlı olabileceğini belirtti.

Prof. Sharma, "Özellikle çiğ tavuğu yıkamak, su sıçraması yoluyla bakterileri mutfağın diğer yüzeylerine yayarak tehlikeli bir kontaminasyon bulutu oluşturdu. Doğru çözüm, tavuğu yıkamak yerine yeterince yüksek ısıda pişirmektir" yorumunu yaptı.

GIDA ZEHİRLENMESİNİ ÖNLEYECEK 4 TEMEL ŞİFA ÖNERİSİ

Uluslararası gıda güvenliği uzmanları, gıda zehirlenmesi riskini sıfıra indirmek için mutfaklarda uygulanması gereken "4 Kural"ı şöyle sıraladı:

Temizle: Eller, yüzeyler ve gereçler daima sıcak su ve sabunla iyice yıkandı.

Ayır: Çiğ et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri; pişmeye hazır veya yenebilir gıdalardan ve sebzelerden ayrı tutuldu. Her biri için farklı kesme tahtaları kullanıldı.

Pişir: Gıdalar, patojenleri öldürecek güvenli iç sıcaklıklara ulaştırılarak pişirildi.

Soğut: Bozulabilir gıdalar, pişirildikten sonra iki saat içinde daha düşük bir sıcaklığa indirilerek buzdolabında saklandı. Kalan yemeklerin hızla soğutulması için sığ kaplara konulması gerektiği belirtildi.