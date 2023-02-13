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'Giderlerse gitsinler' dedikleri depremzedelere koştu. Oy aman aman burası Adıyaman

Erdoğan doktorlarla ilgili konuşmasında, “Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler” ifadelerini kullanmıştı. Adıyaman’da depremzedelere müdahale eden doktorların görüntüsü dikkat çekti. Düz dara yar düz dara yar zülüfün düz dara Doksan dokuz yarem var sen açtırdın yüz yara Uy amman amman amman burası Adıyaman...

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:36
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'Giderlerse gitsinler' dedikleri doktorlar depremzedelere koştu

'Giderlerse gitsinler' dedikleri depremzedelere koştu. Oy aman aman burası Adıyaman
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Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketi ile sarsıldı. Depremlerin yıkıcı etkileri sarılmaya çalışıyor. Depremzede vatandaşlarımıza müdahale görüntüleri geliyor. Bu süreçte birçok sağlık çalışanı fedakârlıkla çalışmaya devam ediyor. Adıyaman’dan gelen görüntüler dikkat çekti. Doktorların depremzede vatandaşlara müdahale ettiği görüntüler büyük takdir topladı.

“AÇIK KONUŞMAYI SEVERİM. VARSIN GİDİYORLARSA GİTSİNLER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saray'da kadın muhtarlara yaptığı konuşmasında doktorlarla ilgili “Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler.” tepki çeken sözleri kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklanmıştı.

7.7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte olmuştu. 7.7 büyüklüğündeki deprem ardından çok sayıda artçı deprem meydana gelmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Saray'da kadın muhtarlarla bir araya gelmişti. Erdoğan şunları söylemişti:

“Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar, değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum dost acı söyler ama gerçeği söyler bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi? E? Bu devlet sizi okuttu yetiştirdi en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin 9 bin, en yüksek alan 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha yüksek verdiği için oralara kaçıp gidiyorlar. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir.”

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