Ginkgo bitkisi Demans ve Alzheimer’a iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ginkgo bitkisinin faydaları dikkat çekti.

GİNKGO BİTKİSİ NEDİR?

Ginkgo Biloba (Mabet ağacı), günümüzde varlığını sürdüren hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmayan, tamamıyla kendine özgü bir ağaçtır. Botanikçilerce, bitkiler (Plantea) alemi içindeki ayrı bir bölümde (Ginkgophyta) değerlendirilir. Bu bölümün içinde tek bir sınıf (Ginkgoopsida), sınıfın içinde tek bir takım (Ginkgoales), takımın içinde tek bir familya (Ginkgoaceae), familyanın içinde de tek bir cins olarak Ginkgo ve bu cinste de tek tür olarak Ginkgo biloba bulunmaktadır.

GİNGKONUN FAYDALARI

- Demans ve Alzheimer’a iyi geliyor

- Göz sağlığına iyi geliyor

- İltihap iyileştirme, şeker hastalığı, kemik iyileşmesine yardımcı oluyor

- Kaygı ve depresyona iyi geliyor

GİNKGO ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ginkgo biloba çayı kullanım şekli oldukça zahmetsizdir. Dileyenler hazır poşet ginkgo biloba bitki çayını sıcak suda buluşturabilir. Gün içinde 2 fincanı geçmeyecek şekilde tüketebilirsiniz. Eğer toz çay hazırlamak isterseniz şu adımları izleyebilirsiniz:

Malzemeler:

200 ml sıcak su

1 tatlı kaşığı ginkgo biloba bitki çayı tozu

Hazırlanışı:

Bir fincan içine ginkgo biloba bitki çayınızı ekleyin.

Çayın üzerine 200 ml sıcak suyu ilave edin.

5 dakika kadar çayın demlenmesini sağlayın.

Demlenen çayı başka bir bardağa süzerek aktarın ve taze taze için.

DEMANS NEDİR?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur. Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

Demans ile seyreden bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski hale dönmeyi imkansız kılan hastalıklar iken (Alzheimer gibi), bazıları tedavi ile düzelebilen hastalıklardır (Tiroid hastalıkları, vitamin eksikliği gibi).

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir. İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer'da erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde görülürken birkaç yıl içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanacak hale gelebilirler. Sosyal beceriler, davranışlar ve mantıklı düşünme yeteneği de zamanla olumsuz etkilenir. İleri evre Alzheimer hastaları çoğunlukla bir kişiyle karşılıklı olarak sohbet edebilme yeteneğini kaybeder, kendilerine yöneltilen sorulara ve çevrelerinde gelişen olaylara yanıt vermekte güçlük çekmeye başlar. Hastalık çoğunlukla 65 yaş ve üzerindeki bireyleri etkilese de daha genç başlangıçlı örneklerine de sıklıkla rastlanması nedeniyle bir yaşlılık dönemi hastalığı olarak nitelendirilemez.