Giray Altınok'un yeni dizisinde! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı... Saç sakal birbirine karışmış

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Giray Altınok'un yeni dizisinde! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı... Saç sakal birbirine karışmış

Giray Altınok’un yeni dizisinde oynayacak olan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’ı görenler tanıyamadı. Rolü gereği kostümüyle fotoğrafını paylaşan Özyıldız’ın saçı sakalı birbirine girmiş.

Prens dizisi ile unutulmaz bir komedi şöleni yaşatan Giray Altınok, yeni dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.

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BAMBAŞKA BİRİNE DÖNMÜŞ

4 Ekim'de yayına giren dizi için rolü gereği adeta başka birine dönüşen Şükrü Özyıldız herkesi şaşırttı.

Günlük hayatta “bu kadar da olmaz” denilen karşılaşmaları farklı konuklarla bir araya getiren dizideki halini paylaşan Özyıldız, dönüp bir daha bakmamıza neden oldu.

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ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen 36 yaşındaki oyuncunun Annesi Rodoslu bir Rum, babası ise Trabzonlu.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’ın bir tane Burcu isminde kız kardeşi bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesinde Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünü kazanıp İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek Ege Üniversitesi İşletme Bölümünü okumaya başladı daha sonra da Erasmus programıyla Portekiz'e gitti.

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Küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katıldı. Yurt dışında oyunculukla ilgili bir workshop'a katılan oyuncu, bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar verdi.

Birçok tiyatro oyununda, reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular adlı günlük dizide rol aldı.

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