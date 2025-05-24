Girdiği derede boğulmuştu! Astsubaya gözyaşlarıyla veda

Olay, dün 16.30 sıralarında Terme ilçesinde meydana geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde astsubay olarak görev yapan ve yıllık izninde Samsun'a gelen Hakan Fidan, serinlemek için Akçay Deresi'ne girdi. Fidan, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Genç astsubay yürekleri dağladı!

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipler, yapılan çalışma sonucunda Fidan'ın cansız bedenine ulaştı. Fidan'ın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fidan için bugün Ordu'nun Ünye ilçesi Fatih Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.

Namaza; Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, Fidan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından Fidan'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'nde mezarlıkta toprağa verildi.