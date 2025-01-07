Giresun Belediyesi, kent genelinde altyapı yatırımlarını devam ettiriyor

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Su Birimi tarafından Teyyaredüzü Mahallesi Güven Sokak’ta 500 metrelik yeni içme suyu şebeke hattı yapılıyor. Çalışmalarda, su akışını güçlendirmek ve su kayıplarını en aza indirgemek için son kalite malzeme kullanılıyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada, “Ortaya çıkan ihtiyaçlar karşısında şehrimizin içme suyu altyapısını sürekli olarak güçlendiriyor ve iyileştiriyoruz. 500 metrelik yeni içme suyu hattı, bu çalışmaların önemli bir parçasıdır. Su kayıplarını azaltmayı ve vatandaşlarımıza daha kaliteli içme suyu temin etmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalarla, Giresun'un geleceğinde su kesintilerinin önüne geçmeyi ve şehrimizin gelişen ihtiyaçlarına uygun bir altyapı kurmayı amaçlıyoruz” ifadelerine yer verildi.