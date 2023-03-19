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Giresun Güce’de icradan satılık fındık bahçesi

T.C. Tirebolu İcra Dairesi tarafından Giresun Güce'de icradan satılık 934 m² fındık bahçesi satılacak.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 10:57
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Giresun Güce’de icradan satılık fındık bahçesi

Giresun Güce’de icradan satılık fındık bahçesi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Giresun ili Güce ilçesi Dayıcık Köyü 126 ada 3 parsel sayılı 934,89 m2 büyüklüğündeki taşınmaz: Fındık bahçesi vasfında olan taşınmazın tamamı fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Toprak yapısı killi-tınlı, orta-derin profilli, strüktürü ve tekstürü orta, su tutma kapasitesi normaldir. Eğimi % 35-40 arasındadır. Baskın olarak fındık tarımı yapılmaktadır. Fındık ocakları normal bakımlı olup, 40-50 yaşlarındadır. Ocaklar arasında verim bakımından farklılıklar bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde doğal veya suni gübre kullanımı ile mineral madde takviyesi yapılarak toprak işlemesi ve yabancı ot temizliği yapılarak kullanımda olduğu, imar ve ihya yapıldığı gözlemlenmiştir. Taşınmazda dolaylı ekonomik kullanım söz konusudur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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