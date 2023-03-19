Giresun Güce’de icradan satılık fındık bahçesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Giresun ili Güce ilçesi Dayıcık Köyü 126 ada 3 parsel sayılı 934,89 m2 büyüklüğündeki taşınmaz: Fındık bahçesi vasfında olan taşınmazın tamamı fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Toprak yapısı killi-tınlı, orta-derin profilli, strüktürü ve tekstürü orta, su tutma kapasitesi normaldir. Eğimi % 35-40 arasındadır. Baskın olarak fındık tarımı yapılmaktadır. Fındık ocakları normal bakımlı olup, 40-50 yaşlarındadır. Ocaklar arasında verim bakımından farklılıklar bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde doğal veya suni gübre kullanımı ile mineral madde takviyesi yapılarak toprak işlemesi ve yabancı ot temizliği yapılarak kullanımda olduğu, imar ve ihya yapıldığı gözlemlenmiştir. Taşınmazda dolaylı ekonomik kullanım söz konusudur.

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